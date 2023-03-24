"Нужно сделать правильный шаг": Агуэро оценил шансы возвращения Месси в Барселону

Бывший форвард каталонцев верит в воссоединение аргентинца и клуба.

Бывший нападающий сборной Аргентины и Барселоны Серхио Агуэро поделился мнением о возможном возвращении Лионеля Месси в Барселону.

По словам экс-футболиста, вероятно того, что аргентинец вернется в Барселону составляет 50%.

"По моим ощущениям, шансы на то, что Месси вернется в Барсу - 50%. Думаю, Лео должен завершить карьеру в Барсе, ведь Барселона – это его дом".

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"Президент Лапорта должен постараться, чтобы вернуть Лео. Если Лапорта сделает нужный шаг, думаю, Месси станет ближе к возвращению в Барселону", - цитирует Агуэро Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что Барселона готова пойти на крайние меры ради возвращения Месси в клуб.