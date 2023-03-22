Барселона готова пойти на крайние меры ради возвращения Месси в клуб

Барселона рассматривает различные варианты возвращения в клуб нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

В каталонском клубе изучают, как переманить к себе легенду "сине-гранатовых" из стана ПСЖ. В плане зарплаты в Барселоне Месси пришлось бы вписаться в требования финансового фэйр-плей, но в клубе уже нашли решение.

35-летнему аргентинцу могут предложить процент от того, что Барселона заработает больше благодаря его возвращению. Футболисту готовые дать проценты от будущих доходов и прибыль от спонсоров.

Сам Месси хотел бы уже этим летом вернуться в родную команду, когда истечет его контракт с ПСЖ.

В текущем сезоне на счету аргентинца 13 голов и 13 ассистов в 23 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Месси сомневается в целесообразности продления контракта с ПСЖ.