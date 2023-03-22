iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона готова пойти на крайние меры ради возвращения Месси в клуб

Аргентинец крайне важен для каталонского клуба.
Сегодня, 13:24
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Барселона рассматривает различные варианты возвращения в клуб нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

В каталонском клубе изучают, как переманить к себе легенду "сине-гранатовых" из стана ПСЖ. В плане зарплаты в Барселоне Месси пришлось бы вписаться в требования финансового фэйр-плей, но в клубе уже нашли решение.

35-летнему аргентинцу могут предложить процент от того, что Барселона заработает больше благодаря его возвращению. Футболисту готовые дать проценты от будущих доходов и прибыль от спонсоров.

Сам Месси хотел бы уже этим летом вернуться в родную команду, когда истечет его контракт с ПСЖ.

В текущем сезоне на счету аргентинца 13 голов и 13 ассистов в 23 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Месси сомневается в целесообразности продления контракта с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Лионель Месси

Статьи по теме

Тренер сборной Аргентины выступил с заявлением касаемо судьбы Месси в национальной команде Тренер сборной Аргентины выступил с заявлением касаемо судьбы Месси в национальной команде
Буффон мог в свое время перейти в Барселону, а не в Ювентус Буффон мог в свое время перейти в Барселону, а не в Ювентус
Игроки Реала попросили коллег из Барселоны провести воспитательные беседы с Гави Игроки Реала попросили коллег из Барселоны провести воспитательные беседы с Гави
Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 115:59
Порше официально свернули проект участия в Формуле-1
Киберспорт15:57
BLAST разрешила российской команде Outsiders вернуть прежнее название Virtus.pro
Украина15:42
Ротань объяснил, почему Конопля отсутствует в составе сборной
Украина15:25
Украина завтра проведет товарищеский матч
Евро-202415:10
Ротань: Мудрик - бриллиант, которым нужно дорожить, интеллект Зинченко - главный прогресс футбола
Европа14:52
Рауль изъявил готовность возглавить Реал
Европа14:43
"Спасибо твоему любимому": Фанаты Реала потроллили девушку Кариуса
Бокс14:25
"Фьюри - куриное де**мо. Все знали, что он сойдет с поединка": Реакция Сети на срыв боя с Усиком
Евро-202414:23
Англия - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Ротаня
Европа14:20
Месут Озил завершил карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK