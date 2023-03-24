Карликовые страны, ненька и любимчики: вспомни сборные, которым забивал Роналду

В четверг, 23 марта, в рамках первого тура квалификации чемпионата Европы сборная Португалии обыграла национальную команду Лихтенштейна (4:0).

Главным героем встречи стал форвард португальской команды Криштиану Роналду. 38-летний игрок оформил дубль, забив с пенальти и со штрафного.

Роналду установил несколько достижений, а также пополнил список своих жертв. Криштиану поразил ворота 47-й сборной в своей карьере.

ISPORT.ua предлагает вспомнить все сборные, которым забивал Криштиану Роналду.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Португалия - Лихтенштейн.