Англия лишилась еще одного защитника перед матчем с Украиной

Сборная Англии понесла еще одну кадровую потерю перед матчем с Украиной. В игре против коллектива Руслана Ротаня не сыграет Рис Джеймс.

Игрок Челси повторно повредил колено, которое у него было травмировано еще с октября из-за чего он пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

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Стоит отметить, что вместо Джеймса не был кто-то довызван, поэтому сборная Англии просто недосчитается еще одного игрока в обойме.

Ранее стало известно, что из-за удаления игру пропустит левый защитник "трех львов" Люк Шоу.