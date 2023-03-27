Конте опубликовал прощальный пост в соцсетях, поблагодарив фанатов Тоттенхэма

Пока украинские фанаты переваривали матч сборной против Англии, Тоттенхэм объявил о том, что Антонио Конте покидает клуб.

На следующий день 53-летний специалист опубликовал прощальный пост в своих социальных сетях, в котором попрощался с болельщиками "шпор", а также поблагодарил их за постоянную поддержку.

"Футбол — это страсть. Я хотел бы поблагодарить всех в Тоттенхэме, кто ценил и разделял мою страсть и мой интенсивный образ жизни в футболе в качестве тренера".

"Особая мысль для фанатов, которые всегда выражали мне поддержку и признательность, было незабываемо слышать, как они поют мое имя. Наше совместное путешествие подошло к концу, я желаю вам всего наилучшего в будущем".

Антонио Конте возглавил Тоттенхэм 2 ноября 2021 года. Под его руководством лондонский клуб провел 76 матчей (41 победа, 12 ничьих, 23 поражения, разница голов 136:85), в среднем команда набирала 1,78 очка за игру.

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На данный момент Тоттенхэм занимает четвертое место в таблице АПЛ, имея в активе 49 очков после 28 сыгранных туров.