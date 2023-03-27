Президент Тоттенхэма сделал заявление после увольнения Конте
Дэниэл Леви призвал команду стать сильнее.
В воскресенье, 26 марта, лондонский Тоттенхэм официально объявил о расторжении контракта с Антонио Конте.
Президент клуба Дэниэл Леви выступил с заявлением после ухода итальянского специалиста. По словам функционера, команда должна сплотиться.
"В АПЛ у нас впереди 10 матчей, и мы в центре борьбы за место в Лиге чемпионов.
Мы все должны сплотиться. Каждый должен сделать шаг вперед и предпринять все возможное для того, чтобы обеспечить максимально успешную концовку сезона для нашего клуба и преданных фанатов", - заявил Леви.
Ранее сообщалось, что Нагельсманнготов к работе в Английской Премьер-лиге.
Источник: Тоттенхэм