Президент Тоттенхэма сделал заявление после увольнения Конте

В воскресенье, 26 марта, лондонский Тоттенхэм официально объявил о расторжении контракта с Антонио Конте.

Президент клуба Дэниэл Леви выступил с заявлением после ухода итальянского специалиста. По словам функционера, команда должна сплотиться.

"В АПЛ у нас впереди 10 матчей, и мы в центре борьбы за место в Лиге чемпионов.

Мы все должны сплотиться. Каждый должен сделать шаг вперед и предпринять все возможное для того, чтобы обеспечить максимально успешную концовку сезона для нашего клуба и преданных фанатов", - заявил Леви.

Ранее сообщалось, что Нагельсманнготов к работе в Английской Премьер-лиге.