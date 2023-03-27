iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Тоттенхэма сделал заявление после увольнения Конте

Дэниэл Леви призвал команду стать сильнее.
Сегодня, 09:00
Дэниэл Леви / Getty Images
Дэниэл Леви / Getty Images

В воскресенье, 26 марта, лондонский Тоттенхэм официально объявил о расторжении контракта с Антонио Конте.

Президент клуба Дэниэл Леви выступил с заявлением после ухода итальянского специалиста. По словам функционера, команда должна сплотиться.

"В АПЛ у нас впереди 10 матчей, и мы в центре борьбы за место в Лиге чемпионов.

Мы все должны сплотиться. Каждый должен сделать шаг вперед и предпринять все возможное для того, чтобы обеспечить максимально успешную концовку сезона для нашего клуба и преданных фанатов", - заявил Леви.

Ранее сообщалось, что Нагельсманнготов к работе в Английской Премьер-лиге.

Источник: Тоттенхэм
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэниэл Леви

Статьи по теме

Боссы Тоттенхэма задолжали банкам очень крупную сумму Боссы Тоттенхэма задолжали банкам очень крупную сумму
Гамбург не исключает трансфер ван дер Ваарта Гамбург не исключает трансфер ван дер Ваарта
На Кубке мира по фехтованию Украине запретили выражать протест против возвращения росиян На Кубке мира по фехтованию Украине запретили выражать протест против возвращения росиян
Украина прервала серию без поражений, которая длилась пять с половиной лет Украина прервала серию без поражений, которая длилась пять с половиной лет
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Другие10:50
На Кубке мира по фехтованию Украине запретили выражать протест против возвращения росиян
Украина10:30
Украина прервала серию без поражений, которая длилась пять с половиной лет
Евро-202409:50
Звезда сборной Англии отпраздновал победу над Украиной прямо из больницы
Евро-202409:36
Мальта - Италия 0:2 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Бокс09:24
Паркер оценил шансы Усика на победу в бою с Дюбуа
Европа09:00
Президент Тоттенхэма сделал заявление после увольнения Конте
НХЛ08:40
НХЛ: Лос-Анджелес и Сент-Луис забросили 13 шайб, Чикаго проиграл Ванкуверу
Бокс08:20
Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией: скандальный пост в Instagram
Евро-202407:55
Роналду оценил свой дубль в ворота Люксембурга
Европа07:35
Футбол сегодня: Нидерланды сыграют с карликовой страной, Ирландия примет Францию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK