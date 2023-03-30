"На седьмом небе от счастья": Капитан сборной Англии станет отцом в четвертый раз

Нападающий сборной Англии и Тоттенхэма Харри Кейн официально объявил о том, что станет отцом в четвертый раз.

Английский футболист в Instagram опубликовал пост, на котором он со своей возлюбленной Кейт держат в руках положительный тест на беременность.

Харри спросил своих подписчиков, какого полу будет ребенок. Забавно, что его дочери Виви и Айви предсказывают, что будет девочка и мальчик соответственно. В то время, как его сын Луни сказал, что будет машина.

"На седьмом небе от счастья ждать четвертого ребенка. Скоро!", - написал форвард.

Читай также: Супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы

Примечательно, что пресс-служба Тоттенхэма поздравила Кейна.

Ранее сообщалось, что Цыганков поделился в соцсетях фотографией с новорожденным сыном.