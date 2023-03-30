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"На седьмом небе от счастья": Капитан сборной Англии станет отцом в четвертый раз

Харри Кейн спросил у подписчиков о поле ребенка - вышло забавно.
Сегодня, 10:00
Харри Кейн с семьей / Getty Images
Харри Кейн с семьей / Getty Images

Нападающий сборной Англии и Тоттенхэма Харри Кейн официально объявил о том, что станет отцом в четвертый раз.

Английский футболист в Instagram опубликовал пост, на котором он со своей возлюбленной Кейт держат в руках положительный тест на беременность.

Харри спросил своих подписчиков, какого полу будет ребенок. Забавно, что его дочери Виви и Айви предсказывают, что будет девочка и мальчик соответственно. В то время, как его сын Луни сказал, что будет машина.

"На седьмом небе от счастья ждать четвертого ребенка. Скоро!", - написал форвард.

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Примечательно, что пресс-служба Тоттенхэма поздравила Кейна.

Ранее сообщалось, что Цыганков поделился в соцсетях фотографией с новорожденным сыном.


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