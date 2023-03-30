Защитник сборной Украины совершил милую прогулку с возлюбленной в Лондоне

Илья Забарный продолжает адаптироваться в новом клубе, с чем ему помогает девушка.

Футболист сборной Украины Илья Забарный перебрался в английский Борнмут в зимнее трансферное окно.

20-летний защитник еще не успел дебютировать в составе "вишин" из-за проблем со здоровьем.

Во время паузы на международные игры Забарный совершил прогулку вместе со всей возлюбленной Ангелиной в Лондоне.

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Пара покаталась на одном из самых больших смотровых колес в мире.

"Хорошо так", - подписала фото девушка.

Ранее сообщалось, что Челси проведет благотворительный матч с Украиной в формате All-Star.