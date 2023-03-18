iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милота дня: Лидер Арсенала пообщался с детьми Кардашьян, пообещав сделать сюрприз

Букайо Сака трогательно пообщался с детьми популярной модели и актрисы.
Сегодня, 10:05
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

В четверг, 17 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Арсенал на своем поле принимал Спортинг (Португалия). Португальский клуб по итогам серии пенальти сумел выбить лондонцев.

На еврокубковом матче присутствовал телевизионная звезда и модель Ким Кардашьян. Знаменитость посетила игру  вместе со своими детьми, один из которых является фанатом команды.

Читай также: Алвес огорчен из-за развода с женой на фоне ситуации с изнасилованием

После матча полузащитник Арсенала Букайо Сака связался с Кардашьян, чтобы пообщаться с ее детьми.

Сака извинился перед ребятами, что не сумел лично застать на стадионе после игры. 21-летний футболист пообещал, что в следующий раз подарит игровые футболки детям. 

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал - Спортинг. Ранее Сака поделился планами на отдых после трудного сезона.


Статьи по теме

Евро-2023 по футзалу: Украина сыграет в финале, Португалия поборется за третье место с Венгрией Евро-2023 по футзалу: Украина сыграет в финале, Португалия поборется за третье место с Венгрией
"Мир любит сильных": Усик показал свою подготовку к бою с Фьюри "Мир любит сильных": Усик показал свою подготовку к бою с Фьюри
Стало известно, сколько Динамо заработало за еврокубковый сезон Стало известно, сколько Динамо заработало за еврокубковый сезон
"Обезьяний бизнес": Промоутер Усика охарактеризовал ход переговоров с Фьюри "Обезьяний бизнес": Промоутер Усика охарактеризовал ход переговоров с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

12:13
Евро-2023 по футзалу: Украина сыграет в финале, Португалия поборется за третье место с Венгрией
Бокс11:58
"Мир любит сильных": Усик показал свою подготовку к бою с Фьюри
Украина11:39
Стало известно, сколько Динамо заработало за еврокубковый сезон
Бокс11:28
"Обезьяний бизнес": Промоутер Усика охарактеризовал ход переговоров с Фьюри
Украина11:22
Стало известно, сколько Шахтер заработал за еврокубковый сезон
Киберспорт11:10
ESL Pro League Season 17: Spirit - Liquid, NaVi сыграют против андердога
Бокс10:54
"Усик - сс*кун": Фьюри дерзко обратился к украинцу из тренировочного лагеря
ММА10:50
Эдвардс - Усман: прогноз и анонс на бой 19.03.2023
Киберспорт10:45
ESL Pro League Season 17: Шанс Astralis и игра Spirit - NaVi
Бокс10:30
Хирн сообщил, подерутся ли Усик и Фьюри в назначенную дату
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK