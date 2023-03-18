Милота дня: Лидер Арсенала пообщался с детьми Кардашьян, пообещав сделать сюрприз

Букайо Сака трогательно пообщался с детьми популярной модели и актрисы.

В четверг, 17 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Арсенал на своем поле принимал Спортинг (Португалия). Португальский клуб по итогам серии пенальти сумел выбить лондонцев.

На еврокубковом матче присутствовал телевизионная звезда и модель Ким Кардашьян. Знаменитость посетила игру вместе со своими детьми, один из которых является фанатом команды.

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После матча полузащитник Арсенала Букайо Сака связался с Кардашьян, чтобы пообщаться с ее детьми.

Сака извинился перед ребятами, что не сумел лично застать на стадионе после игры. 21-летний футболист пообещал, что в следующий раз подарит игровые футболки детям.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал - Спортинг. Ранее Сака поделился планами на отдых после трудного сезона.