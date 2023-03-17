Алвес огорчен из-за развода с женой на фоне ситуации с изнасилованием

Бывший защитник Барселоны и ПСЖ Дани Алвес, который находится сейчас в тюрьме, тяжело переживает расставание с женой. Об этом сообщает издание Cuatro.

В данный момент футболист находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Алвес полностью опустошен и очень нервничает после того, как его жена сообщила ему о решении расстаться.

Издание отмечает, что бразилец не ожидал этого. Он рассказывал сокамерникам, что жена любит его и поддерживает, а теперь игрок находится в депрессии и почти не ест.

Ранее Пике поделился мнением о ситуации вокруг Алвеса.