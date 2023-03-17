Алвес огорчен из-за развода с женой на фоне ситуации с изнасилованием
Бразилец впал в депрессию.
Бывший защитник Барселоны и ПСЖ Дани Алвес, который находится сейчас в тюрьме, тяжело переживает расставание с женой. Об этом сообщает издание Cuatro.
В данный момент футболист находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.
Алвес полностью опустошен и очень нервничает после того, как его жена сообщила ему о решении расстаться.
Издание отмечает, что бразилец не ожидал этого. Он рассказывал сокамерникам, что жена любит его и поддерживает, а теперь игрок находится в депрессии и почти не ест.