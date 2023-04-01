Возлюбленная экс-игрока Барселоны шокировали фанатов своей шикарной фигурой во время отдыха на пляже

Возлюбленная защитника Трабзонспора Марка Бартры Джессика Гойкоэчеа отправилась на Мальдивы на отдых.

Девушка опубликовала серию ярких фотографий в Instagram. Примечательно, что на фото Джессика выглядела весьма откровенно.

Гойкоэчеа изначально загорала топлес на Мальдивах. 26-летня девушка позировала с обнаженной спиной и с минимальным бикини.

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Другие фотографии Джессика сделала уже во время заката, чтобы показать свой другое нижнее белье.

Подписчики девушки были шокированы фотографиями, оставив свои комментарии:

"Мальдивы и ты = огонь".

"Безумие".

"Ты великолепна".

Примечательно, что несколько недель назад Джессика разорвала красную дорожку откровенным нарядом.