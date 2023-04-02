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Наказан за болезнь: Пике рассказал забавный случай о том, как Гвардиола оштрафовал его в Барселоне

Испанский футболист раскрыл подробности своего общения с именитым тренером.
Сегодня, 10:11
Хосеп Гвардиола и Жерар Пике / Getty Images
Хосеп Гвардиола и Жерар Пике / Getty Images

Бывший футболист Барселоны Жерар Пике поделился подробностями своих взаимоотношений с Хосепом Гвардиолой во время совместной работы в каталонском клубе.

Испанский игрок рассказал забавную историю о том, как Гвардиола решил проучить его. По словам Пике, Хосеп оштрафовал и наказал его за то, что заболел во время новогоднего праздника.

"У нас с Хосепом были отличные отношения, но в последний год работы у нас было напряжение в общении".

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"Во время празднования Нового года я заболел, из-за чего Хосеп решил оставить меня дома и не взял на игру", - приводит слова Пике As.

Испанец добавил, что Пике оштрафовал его на 12 тысяч евро и заставил организовать ужин для партнеров. 

Напомним, что осенью прошлого года испанец завершил карьеру футболиста.

Ранее сообщалось, что фанаты Реала потроллили девушку Кариуса.


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