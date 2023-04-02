Йовичевич: Мало команд в Европе играют в такой прессинг, как у Черноморца

Коуч донецкого Шахтера Игор Йовичевич поделился мыслями о ничьей с Черноморцем со счетом 2:2.

Хорватский специалист похвалил работу своего коллеги Романа Григорчука во главе "моряков".

По словам Йовичевича, в Европе мало команд, которые играют также смело, как одесситы.

"Прежде всего, это был ожидаемо тяжелый матч. После поединков национальных сборных всегда так бывает, потому что футболисты возвращаются в разных степенях готовности: кто-то играл за сборную оба матча, кто-то - один тайм или не играл вообще. Пока игроки снова не поймают темп и ритм игры, первый матч всегда опасен. Об этом все говорят, и это не демагогия, а простой факт. И бывают матчи, где ты теряешь очки, и мы сегодня потеряли очки. Но по игре, думаю, что не закрыли счет в первом тайме, когда имели гораздо больше возможностей: в первые 20 минут было 4-5 моментов, которые мы в лучших матчах закрывали, зная, что во втором тайме где-то усталость выйдет на первый план и реализация будет неоптимальной.

Нам не хватило последнего удара, креативности и реализации, особенно, скажу еще раз, в первом тайме, хотя мы и не контролировали игру, насколько хотели, потому что это трудно, потому что Черноморец - единственная команда УПЛ, которая предлагает игру один в один по всему полю, с высоким прессингом. Все время один на один - это должен быть обыгрыш, дриблинг. Это истощает, и ты должен быть свежим для такого матча. Сегодня нам не хватило немного свежести, чтобы выдержать тот темп. Они предлагают агрессивный футбол, и в первых трех играх весны Черноморец показал, на что способен. Поэтому здесь еще много команд потеряют очки, и Черноморец еще поборется за баллы. Но имеем одно очко. Хотели победить здесь через "не могу", хотя во втором тайме немножко меньше было моментов, чем в первом. Сделаем выводы, проанализируем, команда отдохнет - и еще есть 12 финалов для нас. Это правда, потому что многие команды бьются за самое высокое место, которое все хотят. Впрочем, окей, мы впереди на одно очко, и будем готовиться к Металлисту.

Да, в Черноморце есть несколько других футболистов, которые меняют картину, но стиль Григорчука, тренера, которого должен похвалить, предлагает модель игры агрессивную, один в один. Мало команд в Европе играют в таком высоком прессинге один в один, и ты должен быть готов, должен быть свеж, чтобы отвечать на такую агрессию, потому что дриблинг больше всего истощает. Сегодня был такой матч, особенно в первом тайме, когда мяч ходил туда-сюда: не было контроля - ни с их стороны, ни с нашей. Потому что не дают стать и контролировать мяч, а постоянно атакуют тебя - и ты должен все время под давлением принимать мяч. Неудобный матч, должен признать. Но, говорю же, не все играют так. Идем от матча к матчу и думаем, как будем набирать очки, что нам очень необходимо, потому что мы хотим свою мечту воплотить", - сказал хорват.

Стоит сказать, что из-за осечки к "горнякам" приблизился СК Днепр-1, который теперь находится на расстоянии одного пункта.