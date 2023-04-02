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Анчелотти похвалил Бензема за один из самых быстрых хэт-триков в истории Реала

Итальянец прокомментировал победу над Реал Вальядолидом.
Вчера, 22:23
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о разгроме Реала Вальядолид.

По словам итальянского специалиста, у "сливочных" были проблемы в этом матче.

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"Это ключевая победа. Сначала мы имели небольшие проблемы, соперник создавал моменты, но после 1:0 все упростилось. У нас были великолепные контратаки, а Карим Бензема был в своей лучшей форме. Все прошло великолепно.

Мы начали играть по схеме 4-4-2 с Родриго и Бензема впереди, но центральные защитники хорошо прессинговали, поэтому я увидел возможность перевести Родриго на фланг и предоставить больше свободы Асенсио. С этого момента все стало проще", - цитирует итальянца издание AS.

Стоит отметить, что в этом матче Карим Бензема отметился хет-триком за 7 минут. Это второй самый быстрый хэт-трик в истории клуба.


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