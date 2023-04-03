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Клопп высказался о своем потенциальном увольнении

Немец сомневается, что єто произойдет.
Сегодня, 15:35
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал свое возможное увольнение после того, как Челси расстался с Грэмом Поттером.

Немецкий специалист заявил, что не боится, что его могут уволить, ведь этого не случится. У клуба умные владельцы и они понимают, что Клопп ее принесет результаты.

К тому же сам немец понимает, что сейчас команда играет из рук вон плохо, а сам все еще сохраняет свое место из-за прошлых результатов.

"Нет, я не боюсь, но я думаю, что Грэм тоже не боялся.  Не нужно бояться, я здесь, чтобы добиваться результатов. Я здесь не в качестве талисмана или мурала на стене, я здесь для того, чтобы приносить пользу. У меня на уме больше ничего нет.

Я осознаю тот факт, что сижу здесь из-за прошлого, а не из-за того, что мы сделали в этом сезоне. Правильно это или нет? Мы узнаем это в будущем. Если бы это был мой первый сезон, все было бы немного по-другому. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации. 

Мы должны разобраться со сложившейся ситуацией. Мы не можем просто продолжать играть так, как делаем это время от времени. Это недопустимо", – приводит слова Клоппа The Athletic.

Напомним, что последнем туре АПЛ Ливерпуль без единого шанса проиграл Манчестер Сити

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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