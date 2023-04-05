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Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча 04.04.2023 кубка Италии

Представляем вашему вниманию обзор первого полуфинального поединка итальянского кубка.
Сегодня, 01:12
Ювентус - Интер / Getty Images
Ювентус - Интер / Getty Images

В Турине состоялся первый полуфинальный матч кубка Италии, в котором местный Ювентус принимал в гостях миланский Интер.

Болельщики очень долго ждали первый гол встречи. И он все же был забит - на 83-й минуте счет в матче открыл Хуан Куадрадо. Казалось, что "старая синьора" победит, но Ромелу Лукаку уже в добавленное время сравнял счет.

А в самом конце команды устроили потасовку, в результате которой судья удалил сразу трех игроков.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ювентус - Интер в 1/2 финала кубка Италии:

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Ювентус - Интер 1:1
Голы: Куадрадо, 83 - Лукаку, 90+5

Владение мячем:38% - 62%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 9 - 15
Атаки: 90 - 121

Ювентус: Перин - Гатти, Бремер, Данилу - Куадрадо, Фаджоли (Миретти, 65), Локателли, Рабьо, Костич - Ди Мария (Кьеза, 65), Влахович (Милик, 74).

Интер: Ханданович - Д'Амброзио (Думфрис, 81), Ачерби, Бастони - Дармиан, Барелла, Брозович (Асллани, 81), Мхитарян, Димарко (Госенс, 69) - Мартинес (Корреа, 86), Джеко (Лукаку, 69).

Предупреждения: Миретти, Куадрадо - Брозович, Лукаку.

Удаления: Лукаку (вторая желтая), Куадрадо, Ханданович (оба - неспортивное поведение)

ИсточникMEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус интер Кубок Италии

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Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

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