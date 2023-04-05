Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча 04.04.2023 кубка Италии

В Турине состоялся первый полуфинальный матч кубка Италии, в котором местный Ювентус принимал в гостях миланский Интер.

Болельщики очень долго ждали первый гол встречи. И он все же был забит - на 83-й минуте счет в матче открыл Хуан Куадрадо. Казалось, что "старая синьора" победит, но Ромелу Лукаку уже в добавленное время сравнял счет.

А в самом конце команды устроили потасовку, в результате которой судья удалил сразу трех игроков.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ювентус - Интер в 1/2 финала кубка Италии:

Читай также: Осасуна в дополнительное время вырвала у Атлетика путевку в финал кубка Испании

Ювентус - Интер 1:1

Голы: Куадрадо, 83 - Лукаку, 90+5

Владение мячем:38% - 62%

Удары: 10 - 13

Удары в створ: 3 - 5

Фолы: 9 - 15

Атаки: 90 - 121

Ювентус: Перин - Гатти, Бремер, Данилу - Куадрадо, Фаджоли (Миретти, 65), Локателли, Рабьо, Костич - Ди Мария (Кьеза, 65), Влахович (Милик, 74).

Интер: Ханданович - Д'Амброзио (Думфрис, 81), Ачерби, Бастони - Дармиан, Барелла, Брозович (Асллани, 81), Мхитарян, Димарко (Госенс, 69) - Мартинес (Корреа, 86), Джеко (Лукаку, 69).

Предупреждения: Миретти, Куадрадо - Брозович, Лукаку.

Удаления: Лукаку (вторая желтая), Куадрадо, Ханданович (оба - неспортивное поведение)

Источник: MEGOGO