iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетик - Осасуна 1:1: обзор матча и результат игры 04.04.2023

Памплонцам предстоит сложнейший матч против победителя пары Барселона - Реал.
Сегодня, 00:51
Осасуна / Getty Images
Осасуна / Getty Images

Во вторник, 4 апреля, на Сан-Мамес состоялся ответный матч полуфинала кубка Испании между Атлетиком и Осасуной.

Уже в первом тайме хозяева поля сумели нивелировать преимущество гостей после первой встречи. Иньяки Уильямс пробил прямо под перекладину, благодаря чему команды оказались в равном положении.

Источник: Getty Images

Команда из Бильбао на правах хозяина владела преимуществом, создавая неплохие моменты. В то же самое время подопечные Хагоба Аррасате играли на контратаках. Однако у обеих команд была одна общая проблема - точность.

Источник: Getty Images

В итоге ни одна из команд в основное время не сумела вырвать путевку в финал. Казалось, что то же самое произойдет и в дополнительное время, а команды определят победителя в серии пенальти. Но Осасуна оказалась против.

На 115-й минуте Йон Монкайола с фланга навесил на линию штрафной, где Пабло Ибаньес в касание пробил в дальний угол - вратарь оказался бессилен.

Источник: Getty Images

Это был сильный удар по команде Эрнесто Вальверде, которая была не в силах оформить финальный штурм. В итоге Осасуна сыграет в финале, где встретится либо с Барселоной, либо с мадридским Реалом.

Читай также: Челси и Ливерпуль не сумели определить победителя

Статистика матча Атлетик - Осасуна полуфинала кубка Испании

Атлетик - Осасуна 1:1 (по сумме двух матчей 1:2)
Голы: И. Уильямс, 33 - Ибаньес, 115.

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 23 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 21 - 21
Атаки: 179 - 138

Атлетик: Агирресабала - де Маркос, Альварес (Вивиан, 91), Мартинес, Берчиче - Сансет (Малком, 111), Весга, И. Уильямс, Муниаин (Саррага, 99), Н. Уильямс (Беренгер, 99) - Гурусета (Рауль Гарсия, 81).

Осасуна: Эррера - Монкайола, Эрнандес, Д. Гарсия (Морено, 91), Крус - Орос (Ибаньес, 100), Торро, Гомес (Санчес, 83) - Рубен Гарсия (Брашанац, 66), К. Гарсия (Авила, 91), Абде (Барха, 66).

Предупреждения: Весга, Сансет - Торро, Барха.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осасуна Кубок Испании Атлетик Бильбао

Статьи по теме

Барселона - Реал: прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона - Реал: прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании
Барселона - Реал: онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка Испании Барселона - Реал: онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка Испании
Барселона - Реал: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Испании Барселона - Реал: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Испании
Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа01:12
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Европа00:54
Клопп: Если бы у меня было несколько таких сезонов, то я бы уже не тренировал Ливерпуль
Европа00:51
Осасуна в дополнительное время вырвала у Атлетика путевку в финал кубка Испании
Европа00:30
Роналду вышел в лидеры по количеству голов в 2023
Европа00:11
Забарный - десятый украинец в АПЛ
Европа00:07
Лукаку спас Интер от поражения в матче с Ювентусом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Челси и Ливерпуль не сумели определить победителя
Европа23:49
Фрайбург сенсационно выбил Баварию из Кубка Германии
Европа23:36
Забарный дебютировал за Борнмут
Европа23:27
Бразильский легионер Днепра-1 покинул клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK