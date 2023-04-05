Атлетик - Осасуна 1:1: обзор матча и результат игры 04.04.2023

Во вторник, 4 апреля, на Сан-Мамес состоялся ответный матч полуфинала кубка Испании между Атлетиком и Осасуной.

Уже в первом тайме хозяева поля сумели нивелировать преимущество гостей после первой встречи. Иньяки Уильямс пробил прямо под перекладину, благодаря чему команды оказались в равном положении.

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Команда из Бильбао на правах хозяина владела преимуществом, создавая неплохие моменты. В то же самое время подопечные Хагоба Аррасате играли на контратаках. Однако у обеих команд была одна общая проблема - точность.

Источник: Getty Images

В итоге ни одна из команд в основное время не сумела вырвать путевку в финал. Казалось, что то же самое произойдет и в дополнительное время, а команды определят победителя в серии пенальти. Но Осасуна оказалась против.

На 115-й минуте Йон Монкайола с фланга навесил на линию штрафной, где Пабло Ибаньес в касание пробил в дальний угол - вратарь оказался бессилен.

Источник: Getty Images

Это был сильный удар по команде Эрнесто Вальверде, которая была не в силах оформить финальный штурм. В итоге Осасуна сыграет в финале, где встретится либо с Барселоной, либо с мадридским Реалом.

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Статистика матча Атлетик - Осасуна полуфинала кубка Испании

Атлетик - Осасуна 1:1 (по сумме двух матчей 1:2)

Голы: И. Уильямс, 33 - Ибаньес, 115.

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 23 - 8

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 21 - 21

Атаки: 179 - 138

Атлетик: Агирресабала - де Маркос, Альварес (Вивиан, 91), Мартинес, Берчиче - Сансет (Малком, 111), Весга, И. Уильямс, Муниаин (Саррага, 99), Н. Уильямс (Беренгер, 99) - Гурусета (Рауль Гарсия, 81).

Осасуна: Эррера - Монкайола, Эрнандес, Д. Гарсия (Морено, 91), Крус - Орос (Ибаньес, 100), Торро, Гомес (Санчес, 83) - Рубен Гарсия (Брашанац, 66), К. Гарсия (Авила, 91), Абде (Барха, 66).

Предупреждения: Весга, Сансет - Торро, Барха.