Бавария - Фрайбург 1:2 видео голов и лучших моментов матча 04.04.23

Во вторник, 4 апреля, Бавария принимала на своем поле Фрайбург в рамках 1/4 финала Кубка Германии.

Мюнхенская команда потерпела первое поражение под руководством Томаса Тухеля, неожиданно уступив со счетом 1:2.

В первом тайме соперники обменялись голами: на результативный удар Дайота Упамекано у гостей ответил Николас Хефлер. В компенсированное к матчу время Лукас Хелер реализовал пенальти и выбил Баварию из кубкового турнира.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бавария - Фрайбург в 1/4 финала Кубка Германии:

Бавария - Фрайбург 1:2

Голы: Упамекано 19 – Хефлер 27, Хелер 90+5 (пен.)

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу – Киммих, Горецка (Мане, 79) – Коман (Гнабри, 64), Мюллер, Сане – Шупо-Мотинг (Мусиала, 64)

Фрайбург: Флеккен – Сидийя, Гинтер, Гульде, Гюнтер – Доан, Эггештайн, Хефлер, Грифо (Шаллаи, 68) – Хелер, Грегорич

Предупреждения: Упамекано 83, Мане 90+2, Мусиала 90+3 – Грегорич 36, Сидийя 61

Источник: MEGOGO