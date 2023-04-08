Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0: обзор и результат матча чемпионата Англии 08.04.2023

В субботу, 8 апреля, в рамках 30-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Эвертон. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме с передачи Джейдона Санчо отличился опорный полузащитник Скотт Мактоминей. Шотландец поразил ворота соперника на 36-й минуте.

Удвоить свое преимущество манкунианцам удалось лишь в середине второго тайма. Нападающий Антони Марсьяль впервые за два месяца отличился голом, установив финальный счет в матче.

Отметим, украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на поле лишь на 46-й минуте матче, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Эвертон

Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0

Голы: Мактоминей, 36, Марсьяль, 71

Ожидаемые голы (xG): 3.48 - 1.08

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 27 - 15

Удары в створ: 10 - 1

Атаки: 82 - 92

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Мартинес, Маласиа, Забитцер (Фред, 76), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Эриксен, 77), Антони (Марсьяль, 60), Рэшфорд (Вегорст, 81).

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Тарковски, Кин, Годфри (Миколенко, 46), Гуйе (Гарнер, 60), Онана (Дэвис, 60), Ивоби, Грэй, Симмс (Мопе, 70), Макнил.