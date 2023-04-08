Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0: обзор и результат матча чемпионата Англии 08.04.2023
В субботу, 8 апреля, в рамках 30-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Эвертон. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
В первом тайме с передачи Джейдона Санчо отличился опорный полузащитник Скотт Мактоминей. Шотландец поразил ворота соперника на 36-й минуте.
Удвоить свое преимущество манкунианцам удалось лишь в середине второго тайма. Нападающий Антони Марсьяль впервые за два месяца отличился голом, установив финальный счет в матче.
Отметим, украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на поле лишь на 46-й минуте матче, не отличившись результативными действиями.
Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Голы: Мактоминей, 36, Марсьяль, 71
Ожидаемые голы (xG): 3.48 - 1.08
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 27 - 15
Удары в створ: 10 - 1
Атаки: 82 - 92
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Мартинес, Маласиа, Забитцер (Фред, 76), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Эриксен, 77), Антони (Марсьяль, 60), Рэшфорд (Вегорст, 81).
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Тарковски, Кин, Годфри (Миколенко, 46), Гуйе (Гарнер, 60), Онана (Дэвис, 60), Ивоби, Грэй, Симмс (Мопе, 70), Макнил.