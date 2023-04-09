Президента УЕФА подозревают в подделке документов

В европейском футболе начинает разгоряться очередной скандал.

Как сообщает словенское издание Prava, местный функционер Александр Чеферин, вероятно, подделал документы для переизбрания на пост президента УЕФА.

В резюме Чеферина отмечается, что с 2006 по 2011 год он якобы был членом правления Олимпия Любляна.

При этом, ни на одном из документов подписанных членами правления клуба за этот период не найдена подпись Александра, чтобы доказать это издание привело примеры нескольких бумаг, на которых стоят подписи функционеров, управлявших командой в тот период.

Таким образом, если информация будет подтверждена, то окажется, что Чеферин незаконно переизбрался на свою должность.

Напомним, словенец занимает пост президента УЕФА с 2016 года.