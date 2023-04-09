iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президента УЕФА подозревают в подделке документов

Александр Чеферин мог незаконно получить свою должность.
Сегодня, 00:32
Александр Чеферин / Getty Images
Александр Чеферин / Getty Images

В европейском футболе начинает разгоряться очередной скандал.

Как сообщает словенское издание Prava, местный функционер Александр Чеферин, вероятно, подделал документы для переизбрания на пост президента УЕФА.

В резюме Чеферина отмечается, что с 2006 по 2011 год он якобы был членом правления Олимпия Любляна.

При этом, ни на одном из документов подписанных членами правления клуба за этот период не найдена подпись Александра, чтобы доказать это издание привело примеры нескольких бумаг, на которых стоят подписи функционеров, управлявших командой в тот период.

Таким образом, если информация будет подтверждена, то окажется, что Чеферин незаконно переизбрался на свою должность.

Напомним, словенец занимает пост президента УЕФА с 2016 года.


Статьи по теме

Лучше Роналду: Месси установил рекорд по голам в клубном европейском футболе Лучше Роналду: Месси установил рекорд по голам в клубном европейском футболе
Вильярреал неожиданно переиграл Реал Мадрид Вильярреал неожиданно переиграл Реал Мадрид
ПСЖ обыграл Ниццу после двух поражений подряд ПСЖ обыграл Ниццу после двух поражений подряд
Лацио переиграл Ювентус в центральном матче тура Лацио переиграл Ювентус в центральном матче тура
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа01:06
Лучше Роналду: Месси установил рекорд по голам в клубном европейском футболе
Европа00:32
Президента УЕФА подозревают в подделке документов
Европа00:06
Вильярреал неожиданно переиграл Реал Мадрид
Вчера, 23:58
Европа23:58
ПСЖ обыграл Ниццу после двух поражений подряд
Европа23:44
Лацио переиграл Ювентус в центральном матче тура
НХЛ23:13
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа23:03
Барселона может продать талантливого хавбека при одном условии
Европа22:52
Фабрегас попытался отгадать бывших одноклубников по игровым лицам из футбольного симулятора FIFA
Европа22:30
Гвардиола: Холанд на уровне с Месси и Роналду
Киберспорт22:28
Отбор на Paris Major 2023: B8 вновь не смогли квалифицироваться, россияне-чемпионы вылетели
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK