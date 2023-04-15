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Эвертон - Фулхэм 1:3 обзор матча и результат игры 15.04.2023

"Ириски" продолжают балансировать на грани вылета.
Сегодня, 18:58
Эвертон проиграл Фулхэму / Getty Images
Эвертон проиграл Фулхэму / Getty Images

В субботу, 15 апреля, Эвертон в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Фулхэм.

Борющаяся за выживание ливерпульская команда снова не смогла порадовать своих болельщиков результатом, потерпев поражение от "дачников" со счетом 1:3.

Гости открыли счет в середине первого тайма усилиями Харрисона Рида, но хозяева поля сумели отыграться еще до перерыва благодаря точному удару Дуайта Макнила. Тем не менее уже в начале второй половины поединка Харри Уилсон снова вывел лондонскую команду вперед, а после Дэниел Джеймс установил окончательный результат.

Источник: Getty Images

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч, заработав на 80-й минуте предупреждение.

На данный момент Эвертон с 27 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Фулхэм расположился на десятой позиции, имея в своем активе 42 балла.

Статистика матча Эвертон - Фулхэм 31-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Фулхэм 1:3

Голы: Макнил, 35 - Рид, 22, Уилсон, 51, Джеймс, 68

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 15 - 20
Удары в створ: 7 - 7
Фолы: 10 - 6
Ожидаемые голы (xG): 1.37 - 1.88

Эвертон: Пикфорд - Годфри (Паттерсон 58), Кин, Тарковски, Миколенко - Ивоби, Гарнер, Гейе (Дэвис 69), Макнил - Грэй, Мопе (Симмс 74)

Фулхэм: Лено - Робинсон, Рим, Адарабийо, Тете - Палинья, Харрисон Рид (Лукич 85) - Виллан (Декордова-Рид 79), Перейра (Кэйрни 79), Уилсон - Джеймс (Винисиус 90)

Предупреждения: Гейе 27, Грэй 70, Миколенко 80 - Адарабийо 82, Лено 90+6

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон фулхэм АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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