Атлетико - Альмерия 2:1: обзор и результат матча чемпионата Испании 16.04.2023

Мадридский клуб продлил свою победную серию до шести игр.

В воскресенье, 16 апреля, в рамках 29-го тура Ла Лиги Атлетико принимал Альмерию. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Героем встречи можно назвать форварда "матрасников" Антуана Гризманна. Француз отметился дублем в первом тайме.

Гости смогли ответить лишь автоголом Хосе-Марии Хименеса. Уругваец срезал мяч в собственные ворота.

В оставшуюся часть матча хозяева доминировали на поле, однако увеличить свое преимущество они не смогли. Матч так и завершился 2:1.

Статистика матча Атлетико - Альмерия чемпионата Испании

Атлетико - Альмерия 2:1

Голы: Гризманн, 5, 44 - Хименес, 37 автогол

Ожидаемые голы (xG): 2.62 - 0.06

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 19 - 2

Удары в створ: 7 - 0

Атлетико: Облак, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Карраско, Коке, Де Поль (Барриос, 78), Льоренте, Гризманн, Корреа (Мората, 64).

Альмерия: Фернандо, Мендес (Пучмаль, 58), Эли, Бабич, Кайки (Эмбарба, 84), Сентельес, Мелеро (де ла Ос, 68), Робертоне (Рамазани, 68), Саму Кошта, Баптистао (Портильо, 68), Суарес.

Предупреждения: Бабич (28), Эли (49), Льоренте (77).