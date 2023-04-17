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"Не со всем согласен": Клопп - о трансферной политике Ливерпуля

Немецкий тренер отметил особенность приглашения новых игроков в команду.
Сегодня, 08:01
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

По словам специалиста, он в некоторых вопросах не согласен с действиями руководства.

"Я не злюсь на владельцев. Я не со всем, что мы делаем, согласен, однако я наемный работник и нахожусь тут не для того, чтобы злиться на какие-то вещи, которые сработают или не сработают.

Если я буду злиться, у нас не станет вдруг больше денег и ресурсов. Как мы работали раньше, так и будем работать дальше. Я не могу это изменить, да и никто не может. Мы добились определенного успеха таким способом. То, что мы не выиграли 4 трофея в прошлом сезоне, не имеет никакого отношения к работе на рынке и тому, что мы купили недостаточно много футболистов".

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Клопп заявил, что клуб подписывает тех игроков, которые готовы бороться за Ливерпуль.

"Возможно, кто-то думает, что у нас было бы на очко больше, подпиши мы определенных игроков. Мы хотим подписывать тех, кто нам подходит, кто хочет биться за эмблему, за клуб, развиваться с нами", - приводит слова тренера The Guardian.

Ранее сообщалось, что Клопп назвал причину отказа Ливерпуля от покупки Беллингема.


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