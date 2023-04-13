Талантливый полузащитник может покинуть Ливерпуль летом

Ливерпуль намерен подыскать варианты с арендой для одного из своих талантов. Речь идет о Фабиу Карвалью, который пока не проходит в основу.

"Красные" готовы рассмотреть предложения от клубов из АПЛ. Главным критерием является предоставление игрового времени для португальца.

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Команда, которая захочет взять игрока в аренду должна убедить мерсисайдцев, что он будет играть в старте.

В текущем сезоне хавбек провел лишь 19 игр, преимущественно выходя на замену несмотря на огромные проблемы в центре поля Ливерпуля. Контракт футболиста и клуба действует до 2027 года.