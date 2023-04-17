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Водитель трамвая обвинил Иммобиле в случившейся аварии

Форвард Лацио продолжает отрицать свою вину.
Сегодня, 18:17
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

Водитель трамвая, с которым ранее столкнулся игрок Лацио Чиро Иммобиле заявил, что именно нападающий виноват в аварии, пишет Daily Mail.

Напомним, что ранее нападающий сборной Италии столкнулся на своем Land Rover с травмваем, в результате чего пострадили семеро людей.

Водитель трамвая заявил, что фтуболист мчался по улице на очень высокой скорости, что и стало причиной ДТП.

Вскоре после этого Чиро поделился сторис в Инстаграме от своего адвоката, который заявил, что Иммобиле не нарушал правила дорожного движения.

"Мысли моего клиента Чиро Иммобиле, который потрясен тем, что произошло сегодня, обращены к его двум дочерям и водителю трамвая, который, как он надеется, быстро поправится.

Он испытывает облегчение от того, что никто не получил серьезных травм, и осознает, что на дороге вел себя корректно. Он полностью доверяет властям, которые проводят свое расследование", – написал адвокат. 

Ранее стало известно, что футболист получил некоторые повреждения и пропустит около двух недель.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чиро Иммобиле

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