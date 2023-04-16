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Форвард Лацио попал в ДТП

К счастью, Чиро Иммобиле и его дочери не пострадали.
Сегодня, 12:58
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

Форвард сборной Италии и Лацио Чиро Иммобиле попал в ааварию вместе со своими дочерьми.

Land Rover итальянца столкнулся с травмваем, переезжая мост. Пострадало девять человек, но смертельного исхода, к счастью, удалось избежать.

Чиро заявил полиции, что трамвай начал движение на красный свет, это и стало причиной ДТП. В результате столкновения авто футболиста серьезно повреждено, а травмай сошел с рельс.

Сам Иммобиле заявил, что не пострадал, лишь немного ушиб руку. Также в автомобиле были его дочери, которые также отделались лишь испугом.

Напомним, что ранее авария Кевина Магнуссена привела к травме одного из зрителей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чиро Иммобиле

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