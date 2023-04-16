Форвард Лацио попал в ДТП
Форвард сборной Италии и Лацио Чиро Иммобиле попал в ааварию вместе со своими дочерьми.
Land Rover итальянца столкнулся с травмваем, переезжая мост. Пострадало девять человек, но смертельного исхода, к счастью, удалось избежать.
Чиро заявил полиции, что трамвай начал движение на красный свет, это и стало причиной ДТП. В результате столкновения авто футболиста серьезно повреждено, а травмай сошел с рельс.
Incidente #Immobile, il testimone: «Ho visto l'auto arrivare e poi lo schianto, tanta gente sul #tram, l'autista a terra» #Roma pic.twitter.com/3iDMZYmyCx— AGTW (@AGTW_it) April 16, 2023
Сам Иммобиле заявил, что не пострадал, лишь немного ушиб руку. Также в автомобиле были его дочери, которые также отделались лишь испугом.
Напомним, что ранее авария Кевина Магнуссена привела к травме одного из зрителей.