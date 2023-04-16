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Иммобиле все же получил травмы после столкновения с трамваем

Итальянец переоценил свои силы.
Сегодня, 16:29
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле все-таки получил довольно серьезные повреждения после ДТП.

Напомним, итальянский форвард столкнулся с трамваем, в результате чего пострадали семеро людей. Сам Чиро заявил, что не получил никаких травм.

Однако пресс-служба Лацио выпустила официальное заявление по итогам обследования, оказалось, что Иммобиле несколько переоценил свое состояние.

Итальянец получил искривление позвоночника и сложный перелом правого ребра. Сколько итальянец будет отсутствовать на поле пока неизвестно.

Напомним, в текущем сезоне Чиро Иммобиле провел за римлян 23 матча, в которых отличился 10 голами и тремя ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чиро Иммобиле

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