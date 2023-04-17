39-летний Роббен пробежал роттердамский марафон

Экс-звезда Баварии и сборной Нидерландов Арьен Роббен принял участие в роттердамском марафоне.

39-летний спортсмен пробежал 42,195 километра за 2 часа 58 с половиной минут. Тем самым Арьен улучшил свой прошлогодний рекорд, когда забег занял немногим более трех часов.

После марафона голландец поделился своими ощущениями, отметив, что это было так, словно он выиграл очередной футбольный трофей.

"Ощущения такие, словно я выиграл большой футбольный трофей. С точки зрения спортивных результатов эти достижения можно сопоставить между собой. Я люблю спорт и сложные задачи. Некоторые думают, что я сумасшедший. Но однажды став спортсменом, ты останешься им навсегда", - цитирует Роббена RTV Noord.

Напомним, что ранее экс-футболист Челси сравнил Михаила Мудрика с Арьеном Роббеном.