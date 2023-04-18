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Лидс - Ливерпуль 1:6 видео голов и лучших моментов матча 17.04.23

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английской Премьер-лиги.
Сегодня, 00:55
Ливерпуль одержал разгромную победу над Лидсом / Getty Images
Ливерпуль одержал разгромную победу над Лидсом / Getty Images

В понедельник, 17 апреля, Ливерпуль в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги сыграл в гостях с Лидсом.

Команда Юргена Клоппа уверенно разобралась с соперником, разгромив его со счетом 6:1.

До перерыва Ливерпуль сумел дважды расписаться в воротах оппонента благодаря результативным ударам Коди Гакпо и Мохаммеда Салаха.

Уже в начале второго тайма Лидсу удалось отквитать один гол, но вскоре Диогу Жота восстановил перевес в два мяча.

После Салах и Жота оформили по дублю, а окончательный результат встречи установил Дарвин Нуньес.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лидс - Ливерпуль в 31-м туре АПЛ:

Лидс - Ливерпуль 1:6

Голы: Синистерра, 47 - Гакпо, 35, Салах, 39, 64, Жота, 52, 74, Нуньес, 90

Лидс: Мелье - Кристенсен, Кох, Стрейк, Фирпо - Маккенни, Хунке - Харрисон (Ньонто 77), Ааронсон (Рюттер 66), Синистерра (Форшоу 77) - Родриго (Саммервилл 66)

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Милнер 81), Фабиньо (Тьяго 85), Джонс - Салах (Нуньес 81), Гакпо (Луис Диас 81), Жота (Фирмино 82)

Предупреждение: Фабиньо 42.

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Лидс - Ливерпуль 1:6 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лидс - Ливерпуль 1:6 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

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