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Определилась судьба Забитцера в Манчестер Юнайтед

Австрийский футболист отлично вписался в игру английского гранда.
Сегодня, 11:20
Getty Images
Getty Images

Полузащитник Баварии Марсель Забитцер, который ныне выступает за Манчестер Юнайтед на правах аренды, может остаться в Англии.

Как сообщает Caught Offside, английский клуб намерен сохранить австрийского игрока в своем составе.

Отмечается, что Бавария отдаст 29-летнего игрока за 25 миллионов фунтов.

Напомним, что Манчестер Юнайтед арендовал австрийца в последний день зимнего трансферного окна. За это время Забитцер провел 13 матчей в составе "красных дьяволов", в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что основной центрбек Манчестер Юнайтед выбыл до конца сезона.


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