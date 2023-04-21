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Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе

Шведский ветеран залечил очередную травму.
Сегодня, 09:45
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович в ближайшее время сможет вернуться на поле.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 41-летний футболист восстановился от мышечного повреждения бедра, которое он получил в конце марта в расположении сборной Швеции, и начал тренироваться в общей группе.

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Из-за травмы шведский ветеран, контракт которого с "россонери" рассчитан до конца текущего сезона, пропустил три матча в чемпионате Италии. При этом стоит отметить, что форвард не может быть задействован в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку не был заявлен.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел в составе Милана всего четыре матча, в которых отличился одним забитым мячом.

Ранее Златан Ибрагимович рассказал о планах после завершения карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович

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