Ибрагимович рассказал о планах после завершения карьеры

Швед не исключил, что останется в Милане после того, как "повесит бутсы на гвоздь".

Шведский форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович поделился своими мыслями о планах на будущее.

По словам Златана, он не исключает того, что после завершения карьеры останется жить в городе, который уже стал для него вторым домом.

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"Я провел много лет в Милане, познал город, который стал моим вторым домом. Я познакомился с людьми, которые помогают мне чувствовать себя здесь, как дома.

В Милане я наслаждаюсь жизнью и чувствую себя живым. Не секрет, что могу остаться здесь после завершения карьеры", - сказал Ибрагимович.

Стоит отметить, что Ибрагимович выступал и за заклятых врагов Милана. Цвета Интера швед защищал с 2006 по 2009 год.