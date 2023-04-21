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Аталанта может распрощаться с главным тренером

На итальянского специалиста уже есть два претендента.
Сегодня, 14:08
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини по окончании нынешнего сезона может покинуть занимаемую должность.

Как утверждает La Repubblica, у 65-летнего итальянского специалиста и американского руководства клуба сложились достаточно напряженные отношения, из-за чего стороны могут досрочно прекратить сотрудничество.

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Действующий контракт Гасперини с бергамаски рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, в услугах тренера заинтересованы Торино и Дженоа, которая может вернуться на следующий сезон в Серию А. Генуэзскую команду специалист возглавлял уже дважды на протяжении своей карьеры.

Напомним, что на данный момент Аталанта занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков в 30 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта чемпионат Италии Серия А Джан Пьеро Гасперини

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