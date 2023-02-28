Гасперини бросил бутербродом в фанатов Милана
Ролик быстро завирусился в Сети.
В рамках 24-го тура Серии А Милан дома не без проблем разобрался с Аталантой со счетом 2:0.
Кроме важной для "россонери" победы, в Интернете активно начали обсуждать поведение главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини.
После матча тренер "бергамасков" пересекся с фанатами Милана, которые начали оскорблять итальянского специалиста.
Гасперини разозлился настолько, что бросил в обидчиков бутербродом.
Mi sento male hahahaha pic.twitter.com/J19P8S7q9K— Manu Mi19n (@ManusaltatoACM) February 27, 2023
Стоит отметить, что болельщики попробовали отплатить Джан Пьеро той же монетой, но тренер успел закрыть окно автомобиля.