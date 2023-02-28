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Гасперини бросил бутербродом в фанатов Милана

Ролик быстро завирусился в Сети.
Сегодня, 16:36
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

В рамках 24-го тура Серии А Милан дома не без проблем разобрался с Аталантой со счетом 2:0.

Кроме важной для "россонери" победы, в Интернете активно начали обсуждать поведение главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

После матча тренер "бергамасков" пересекся с фанатами Милана, которые начали оскорблять итальянского специалиста.

Гасперини разозлился настолько, что бросил в обидчиков бутербродом.

Стоит отметить, что болельщики попробовали отплатить Джан Пьеро той же монетой, но тренер успел закрыть окно автомобиля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Джан Пьеро Гасперини

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