Нападающий Ливерпуля пропустит минимум три матча

Тренерский штаб Ливерпуля в ближайшее время не сможет рассчитывать на нападающего Роберто Фирмино.

31-летний бразильский форвард из-за мышечного повреждения пропустит минимум три матча мерсисайдцев.

Об этом сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.

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"К сожалению, у Бобби возникли небольшие проблемы с мышцами. Посомтрим, сколько времени это займет. Это не слишком серьезно, но он точно пропустит матч с Ноттингем Форестом, а на следующей неделе у нас еще две игры. Я бы сказал, что его участие в них тоже невозможно, а потом увидим. Мы должны оценивать ситуацию изо дня в день", - приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Таким образом, бразилец не сыграет в поединках английской Премьер-лиги с Ноттингем Форестом, Вест Хэмом и Тоттенхэмом.

Отметим, что в нынешнем сезоне Фирмино провел в составе Ливерпуля 33 матча во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и пять результативных передач.