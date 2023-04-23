Кан - о поражении Майнцу: Того, что Бавария показывает на поле недостаточно для чемпионства

СEO мюнхенской Баварии Оливер Кан высказался о поражении в 29 туре чемпионата Германии в матче против Майнца.

По словам Кана, "красным" будет очень сложно стать победителями Бундеслиги.

"Катастрофический второй тайм Баварии! Как команда хотела снова стать чемпионом Германии? С такой аурой будет очень тяжело стать чемпионами. Есть 11 игроков на поле, которые должны работать на максимуме ради целей клуба.

Того, что команда показывает на поле, было недостаточно для чемпионства. Но моя единственная цель - завершить сезон завоеванием чемпионского титула. А затем в новом сезоне снова идти в атаку!" - цитирует Кана журналист Патрик Штрассер.

Напомним, что вчерашнее поражение стоило Баварии первой позиции в чемпионате Германии. Ее обошла Боруссия Дортмунд, победившая Айнтрахт.