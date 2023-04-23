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Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1: обзор матча и результат игры 23.04.2023

"Сороки" знатно поиздевались над своим оппонентом.
Сегодня, 17:54
ФК Ньюкасл / Getty Images
ФК Ньюкасл / Getty Images

В воскресенье, 23 апреля, в рамках 32-го тура чемпионата Англии Ньюкасл принимал Тоттенхэм. Матч завершился победой хозяев со счетом 6:1.

"Сороки" буквально не стали откладывать решение вопроса о победителе матча, справившись за 21 минуту и забив пять голов.

Мячами отметились Джейкоб Мерфи и Александр Исак, забившие дубль, а также Жоэлинтон, на счету которого один мяч.

Во второй половине встречи гости смогли сократить отставание на один гол, однако "сороки" смогли отквитать его, установив финальный разрыв в пять мячей.

Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм 32-го тура чемпионата Англии

Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1
Голы: Мерфи, 2, 9, Жоэлингтон, 6, Исак, 19, 21, Уилсон, 67 - Кейн, 49

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 24 - 11
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 6 - 13
Ожидаемые голы (xG): 3.82 - 0.73

Ньюкасл: Поуп, Триппьер (Манкильо, 70), Шер (Ласселс, 74), Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Гордон, 70), Лонгстафф, Уиллок, Мерфи (Альмирон, 66), Жоэлинтон, Исак (Уилсон, 66).

Тоттенхэм: Льорис (Форстер, 46), Порро, Дайер, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Скипп, Сарр (Санчес, 23), Кулусевски (Данджума, 72), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 83), Кейн.

Предупреждения: Кулусевски (28), Скипп (34), Ромеро (74).

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