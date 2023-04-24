Ибрагимович вновь получил травму - она может завершить его сезон и карьеру

Казалось, что форвард Милана Златан Ибрагимович может вернуться на поле, выйдя со скамейки запасных в матче против Лечче (2:0), но вместо этого его сезон, как и карьера, может быть окончен.

По информации SempreMilan, который ссылается на Corriere della Sera, проведя месяц вне игры, восстанавливаясь после травмы, полученной в расположении сборной Швеции, Ибрагимович вернулся на скамейку запасных.

Швед разминался во втором тайме, готовясь выйти на поле, но в какой-то момент почувствовал дискомфорт и был вынужден вернуться на скамейку. Согласно с источником, это не рецидив предыдущей проблемы, а новая травма голени.

🎥| L’infortuno di Zlatan Ibrahimović durante il riscaldamento pic.twitter.com/NYwXIgwPgO — Milanistasemper (@milanistsemper) April 23, 2023

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При этом сообщается, что травма оказалась настолько серьезной, что его сезон может быть окончен. А учитывая то, что Милан не планирует предлагать ему новый контракт, возможно, что 41-летний футболист будет вынужден завершить карьеру.