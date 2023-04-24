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Два игрока Баварии побывали в раздевалке Милана после матча с Лечче

Неожиданные гости посетили "россонери" в свое свободное время.
Сегодня, 09:31
Бенжамен Павар и Люка Эрнандес / Getty Images
Бенжамен Павар и Люка Эрнандес / Getty Images

В воскресенье, 23 апреля, в рамках 31-го тура Серии А Милан обыграл Лечче со счетом 2:0, благодаря дублю Рафаэля Леау.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на DAZN, после матча раздевалку "россонери" посетили неожиданные гости, а именно защитники Баварии Люка Эрнандес и Бенжамен Павар.

Если насчет Люки все понятно, он брат Тео Эрнандеса, то с Паваром связаны интересные слухи.

Помимо того, что он с Люкой навестил своих партнеров по сборной Франции Майка Меньяна и Оливье Жиру, в этом сезоне Бенжамен не раз заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в новом проекте.

Он также признавался, что Жиру говорил с ним об игре за Милан, признав, что хотел бы играть вместе со своим другом и соотечественником. Затем Павар даже назвал некоторых бывших защитников "красно-черных" своими кумирами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Лечче Бавария Мюнхен Бенжамен Павар Люка Эрнандес

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