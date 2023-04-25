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Сезон закончился?: Жена Фернандеша показала, как Бруну восстанавливается от травмы

Португалец не сумел доиграть полуфинальный матч Кубка Англии.
Сегодня, 13:55
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

В воскресенье, 23 апреля, в рамках 1/2 финала Кубка Англии Брайтон встречался с Манчестер Юнайтед.

Португальский футболист "красных дьяволов" Бруну Фернандеш был заменен в первом дополнительном тайме из-за травмы. Несмотря на отсутствие ключевого игрока, Юнайтед прошел дальше, выиграв серию пенальти.

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Жена португальского полузащитника Ана Пиньо в Instagram-stories опубликовала пост, на котором Фернандеш лежит в защитном ботинке и на костылях.

"Перезарядка", - написала девушка.

На данный момент неизвестно, сколько пропустит 28-летний игрок. В текущем сезоне Бруну провел 49 игр за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых забил десять голов и выполнил 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Тен Хаг дал обещание фанатам Манчестер Юнайтед насчет финала кубка Англии.


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