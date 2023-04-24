Тен Хаг дал обещание фанатам Манчестер Юнайтед насчет финала кубка Англии

Нидерландец понимает чувства болельщиков "красных дьяволов", которые не хотят, чтобы Манчестер Сити выиграл требл в этом сезоне.

За счет победы над Брайтоном в серии пенальти в рамках полуфинала кубка Англии, Манчестер Юнайтед встретится с Манчестер Сити в финале турнира.

На данный момент "красные дьяволы" остаются единственной английской командой, которая выигрывала требл. Однако в нынешнем сезоне помимо кубка Англии "горожане" также претендуют на победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Фанаты Юнайтед гордятся этим достижением, а потому они не желают, чтобы их "шумные соседи" выиграли требл. Это понимает Эрик тен Хаг.

"Конечно, я понимаю чувства болельщиков МЮ по этому поводу. Мы сделаем все, чтобы завоевать для них второй трофей (в сезоне). Мы отдадим все, что есть у меня, все, что есть у команды, у персонала, мы отдадим все, чтобы сделать это", - цитирует тренера Manchester Evening News.

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"Болельщики могут быть уверены в том, что мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим выложиться против Сити на все 100%. Хотя это будет непросто, ведь у них отличная команда. Но у нас тоже отличная команда и отличные игроки, и мы можем победить их".

"Мы — доказательство того, что мы можем победить их, но для этого мы должны провести идеальную игру".

Финал кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити состоится уже по окончанию чемпионата, 3 июня.