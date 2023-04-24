iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг дал обещание фанатам Манчестер Юнайтед насчет финала кубка Англии

Нидерландец понимает чувства болельщиков "красных дьяволов", которые не хотят, чтобы Манчестер Сити выиграл требл в этом сезоне.
Сегодня, 12:15
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

За счет победы над Брайтоном в серии пенальти в рамках полуфинала кубка Англии, Манчестер Юнайтед встретится с Манчестер Сити в финале турнира.

На данный момент "красные дьяволы" остаются единственной английской командой, которая выигрывала требл. Однако в нынешнем сезоне помимо кубка Англии "горожане" также претендуют на победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Фанаты Юнайтед гордятся этим достижением, а потому они не желают, чтобы их "шумные соседи" выиграли требл. Это понимает Эрик тен Хаг.

"Конечно, я понимаю чувства болельщиков МЮ по этому поводу. Мы сделаем все, чтобы завоевать для них второй трофей (в сезоне). Мы отдадим все, что есть у меня, все, что есть у команды, у персонала, мы отдадим все, чтобы сделать это", - цитирует тренера Manchester Evening News.

Источник: Getty Images

"Болельщики могут быть уверены в том, что мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим выложиться против Сити на все 100%. Хотя это будет непросто, ведь у них отличная команда. Но у нас тоже отличная команда и отличные игроки, и мы можем победить их".

"Мы — доказательство того, что мы можем победить их, но для этого мы должны провести идеальную игру".

Финал кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити состоится уже по окончанию чемпионата, 3 июня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити Кубок Англии Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед оказался в серии пенальти сильнее Брайтона, выйдя в финал Кубка Англии Манчестер Юнайтед оказался в серии пенальти сильнее Брайтона, выйдя в финал Кубка Англии
Руни - о Холанде: Он может доминировать в футболе 10 лет Руни - о Холанде: Он может доминировать в футболе 10 лет
"Боже мой, да ни за что": легенда Манчестер Юнайтед пожелала удачи Ливерпулю "Боже мой, да ни за что": легенда Манчестер Юнайтед пожелала удачи Ливерпулю
Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Наполи 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Серии А
Ювентус - Наполи 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Сборные13:08
Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера
Украина13:03
УПЛ: Днепр-1 принимает Рух, Александрия сыграет с Ингульцом
Европа13:00
Игрок "одного сезона", вечный запасной и провалившийся талант: где сейчас лучшие молодые игроки АПЛ
Бокс12:55
Райан Гарсия оставил трогательное послание фанатам
НХЛ12:30
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Европа12:15
Тен Хаг дал обещание фанатам Манчестер Юнайтед насчет финала кубка Англии
Бокс12:05
Украинец Постол отказался боксировать с представителем Беларуси
Европа11:48
Боруссия Дортмунд вскоре примет решение по новому контракту Ройса
Теннис11:40
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
Европа11:28
Наполи может выиграть третье чемпионство в 33-ю годовщину второго титула
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK