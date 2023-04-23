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Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0: обзор матча и результат игры 23.04.2023

Фортуна улыбнулась манкунианцам в футбольной лотерее.
Сегодня, 21:22
Брайтон - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Брайтон - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 23 апреля, в рамках полуфинала Кубка Англии Брайтон встречался с Манчестер Юнайтед.

Команды не столько активно начали игру, пытаясь прощупывать слабые точки, однако к голам это не приводило ни в первые 45 минут, ни даже за вторую половину игры.

При нулях на табло матч перешел в экстра-тайм, где обе стороны, будучи сильно уставшими, не показывали топовый футбол на поле.

Брайтон больше владел мячом, а Манчестер Юнайтед надеялся на быстрый отбор мяча и резкие контратаки, которые, увы, ни к чему не привели.

В итоге исход матча решила серии 11-метровых ударов, в которой сильнее оказался Манчестер Юнайтед, победив со счетом 7:6.

Таким образом, в финале турнира Манчестер Юнайтед сыграет с Манчестер Сити.

Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед полуфинала Кубка Англии

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7)

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 15 - 15
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 17 - 13
Ожидаемые голы (xG): 1.35 - 1.25

Брайтон: Санчес, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Марч, Мак Аллистер, Энсисо (Велтман, 67), Кайседо, Митома, Гросс, Уэлбек (Ундав, 75).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака (Маласиа, 101), Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен (Фред, 62), Каземиро, Бруну Фернандеш (Вегорст, 101), Антони (Забитцер, 90), Марсьяль (Санчо, 85), Рэшфорд.

Предупреждения: Каземиро (36), Шоу (53), Митома (90), Линделеф (97).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кубок Англии Брайтон

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