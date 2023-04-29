Барселона - Бетис 4:0: обзор матча и результат игры 29.04.2023
В субботу, 29 апреля, в рамках 32-го тура Ла Лиги Барселона принимала Бетис на Спотифай Камп Ноу. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.
Каталонцы уже на 14-й минуте сумели огорчить соперника. После подачи с углового Андреас Кристенсен отправил мяч в ворота, отличившись первым голом в Испании.
Далее случился ключевой момент в матче - удаление у Бетиса. Эдгар Гонсалес вышел на поле с замены в начале игры из-за травмы Луиса Фелипе, однако уже на 33-й минуте заработал вторую желтую и покинул поле.
После этого каталонцы начали куражиться. К концу первого тайма счет в матче уже был разгромным. Роберт Левандовски и Рафинья отличились голами.
Во второй половине игры "сине-гранатовые" продолжили свое доминирование, забив в концовке еще один мяч, на чем успокоились.
Статистика матча Барселона - Бетис чемпионата Испании
Барселона - Бетис 4:0
Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Родригес, 82 автогол
Ожидаемые голы (xG): 2.54 - 0.18
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 16 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 10 - 11
Барселона: тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 59), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Фати, 59), Педри (Кессье, 73), Гави (Ямаль 83), Рафинья (Дембеле, 73), Левандовски.
Бетис: Руй Силва, Монтойя, Песселья, Луис Фелипе (Эдгар Гонсалес, 12), Миранда (Хоакин, 64), Каналес (Хуанми, 75), Вильям Карвалью, Родригес, Перес (Абнер, 64), Луис Энрике (Акуоку, 46), Виллиан Жозе.
Предупреждение: Эдгар Гонсалес (24).
Удаление: Эдгар Гонсалес (33).