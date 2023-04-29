Барселона - Бетис 4:0: обзор матча и результат игры 29.04.2023

В субботу, 29 апреля, в рамках 32-го тура Ла Лиги Барселона принимала Бетис на Спотифай Камп Ноу. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Каталонцы уже на 14-й минуте сумели огорчить соперника. После подачи с углового Андреас Кристенсен отправил мяч в ворота, отличившись первым голом в Испании.

Далее случился ключевой момент в матче - удаление у Бетиса. Эдгар Гонсалес вышел на поле с замены в начале игры из-за травмы Луиса Фелипе, однако уже на 33-й минуте заработал вторую желтую и покинул поле.

Источник: Getty Images

После этого каталонцы начали куражиться. К концу первого тайма счет в матче уже был разгромным. Роберт Левандовски и Рафинья отличились голами.

Во второй половине игры "сине-гранатовые" продолжили свое доминирование, забив в концовке еще один мяч, на чем успокоились.

Статистика матча Барселона - Бетис чемпионата Испании

Барселона - Бетис 4:0

Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Родригес, 82 автогол

Ожидаемые голы (xG): 2.54 - 0.18

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 16 - 4

Удары в створ: 8 - 1

Фолы: 10 - 11

Барселона: тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 59), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Фати, 59), Педри (Кессье, 73), Гави (Ямаль 83), Рафинья (Дембеле, 73), Левандовски.

Бетис: Руй Силва, Монтойя, Песселья, Луис Фелипе (Эдгар Гонсалес, 12), Миранда (Хоакин, 64), Каналес (Хуанми, 75), Вильям Карвалью, Родригес, Перес (Абнер, 64), Луис Энрике (Акуоку, 46), Виллиан Жозе.

Предупреждение: Эдгар Гонсалес (24).

Удаление: Эдгар Гонсалес (33).