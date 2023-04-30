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Барселона - Бетис 4:0 видео голов и лучших моментов матча 29.04.2023 Ла Лиги

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Испании.
Сегодня, 00:50
Барселона - Бетис / Getty Images
Барселона - Бетис / Getty Images

В субботу, 29 апреля, в рамках 32-го тура Ла Лиги Барселона принимала Бетис на Спотифай Камп Ноу. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

За каталонцев забитыми голами отметились Андреас Кристенсен, Роберт Левандовски и Рафинья. Еще один гол забил полузащитник Бетиса Гвидо Родригес в свои ворота.

Отметим, Барселона играла в большинстве с 33-й минуты. Хавбек Бетиса Эдгар Гонсалес получил две желтые карточки и был удален с поля.

Вашему вниманию видеообзор матча Барселона - Бетис:

Статистика матча Барселона - Бетис чемпионата Испании

Барселона - Бетис 4:0     
Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Родригес, 82 автогол 

Ожидаемые голы (xG): 2.54 - 0.18
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 16 - 4
Удары в створ: 8 - 1      
Фолы: 10 - 11

Барселона: тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 59), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Фати, 59), Педри (Кессье, 73), Гави (Ямаль 83), Рафинья (Дембеле, 73), Левандовски.

Бетис: Руй Силва, Монтойя, Песселья, Луис Фелипе (Эдгар Гонсалес, 12), Миранда (Хоакин, 64), Каналес (Хуанми, 75), Вильям Карвалью, Родригес, Перес (Абнер, 64), Луис Энрике (Акуоку, 46), Виллиан Жозе.

Предупреждение: Эдгар Гонсалес (24).

Удаление: Эдгар Гонсалес (33).

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