Барселона - Бетис 4:0 видео голов и лучших моментов матча 29.04.2023 Ла Лиги
В субботу, 29 апреля, в рамках 32-го тура Ла Лиги Барселона принимала Бетис на Спотифай Камп Ноу. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.
За каталонцев забитыми голами отметились Андреас Кристенсен, Роберт Левандовски и Рафинья. Еще один гол забил полузащитник Бетиса Гвидо Родригес в свои ворота.
Отметим, Барселона играла в большинстве с 33-й минуты. Хавбек Бетиса Эдгар Гонсалес получил две желтые карточки и был удален с поля.
Вашему вниманию видеообзор матча Барселона - Бетис:
Статистика матча Барселона - Бетис чемпионата Испании
Барселона - Бетис 4:0
Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Родригес, 82 автогол
Ожидаемые голы (xG): 2.54 - 0.18
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 16 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 10 - 11
Барселона: тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 59), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Фати, 59), Педри (Кессье, 73), Гави (Ямаль 83), Рафинья (Дембеле, 73), Левандовски.
Бетис: Руй Силва, Монтойя, Песселья, Луис Фелипе (Эдгар Гонсалес, 12), Миранда (Хоакин, 64), Каналес (Хуанми, 75), Вильям Карвалью, Родригес, Перес (Абнер, 64), Луис Энрике (Акуоку, 46), Виллиан Жозе.
Предупреждение: Эдгар Гонсалес (24).
Удаление: Эдгар Гонсалес (33).