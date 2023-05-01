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Вальядолил - Атлетико 2:5: обзор матча и результат игры 30.04.2023

Команды подарили фанатам зрелищный матч.
Сегодня, 00:20
Вальядолид - Атлетико / Getty Images
Вальядолид - Атлетико / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 32-го тура Ла Лиги Вальядолид принимал Атлетико. Матч завершился победой гостей со счетом 5:2.

В первом тайме Ноэль Молина открыл счет после результативной передачи Хосе Хименеса. Спустя четыре минуты сам Хименес отличился уже с подачи Антуана Гризманна.

Третий гол за мадридцев забил Альваро Мората, а француз записал на свой счет второй ассист. Вальядолид сократил отставание еще до перерыва, Кайл Ларин реализовал пенальти.

Во втором тайме Серхио Эскудеро забил второй гол. Автогол Хоакина Фернандеса вернул Атлетико былое преимущество, а форвард Мемфис Депай добил соперника.

Статистика матча Вальядолид - Атлетико чемпионата Испании

Вальядолид - Атлетико 2:5

Голы: Ларин, 42, пен, Эскудеро, 74 — Молина, 20, Хименес, 24, Мората, 38, Фернандес, 86, автогол, Депай, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 2.03
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 19 - 9
Удары в створ: 6 - 6  
Фолы: 14 - 8

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Вальядолид Ла Лига

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