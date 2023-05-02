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Троллинг дня: Тухель стянул шорты с Мане прямо во время тренировки

Немец решил снизить напряжение на тренировочном занятии Баварии.
Сегодня, 14:30
Томас Тухель и Садио Мане / Getty Images
Томас Тухель и Садио Мане / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Германии Бавария обыграла Герту (2:0). Данная победа позволила мюнхенской команде выйти на первую строчку в турнирной таблице.

Главный тренер Баварии Томас Тухель, который недавно взбесился на тренировке команды, снова отметился неординарным поступком.

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Немецкий специалист решил пошутить над нападающим Садио Мане. Тухель подошел к сенегальцу и стянул с него шорты, сделав вид, что он не причем.

Свой следующий поединок немецкий коллектив проведет шестого мая, а соперником станет Вердер Бремен.

Ранее сообщалось, что Чесли готов усилиться нападающим Баварии.


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