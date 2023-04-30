Чесли готов усилиться нападающим Баварии

Мане может вернуться в чемпионат Англии.

Нападающий Баварии Садио Мане попал в сферу интересов Челси. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

"Бавария ищет покупателя для Мане. Обмен с Осимхеном был бы желателен, но нереален. Мане, по слухам, зарабатывает в Мюнхене 12 млн евро чистыми. В Неаполе столько не платят.

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В Мюнхене, однако, обратили внимание на то, что Челси заинтересован в Мане. Бавария готова вести переговоры, если к ней обратятся", – заявил Фальк в интервью CaughtOffside.

В текущем сезоне на счету 31-летнего сенегальца семь голов и четыре ассиста в 21 матче Бундеслиги.