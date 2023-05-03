Легендарный футболист Металлиста посетил фан-сектор любимой баскетбольной команды

Марко Девич вместе с дочерью поддержал Партизан в матче Евролиги.

Бывший футболист сборной Украины, Металлиста и Шахтера Марко Девич несколько лет назад завершил профессиональную карьеру игрока. Сейчас серб находится в своей Родине, где занимается воспитанием детей.

Вчера, 2 мая, в рамках третьего матча 1/4 финала баскетбольной Евролиги Партизан принимал мадридский Реал.

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Марко Девич вместе со своей старшей дочерью посетили поединок. Примечательно, что звездный игрок находился на фан-секторе, где с дочкой ярко поддерживали своих любимчиков.

Несмотря на поддержку сербских болельщиков, Партизан проиграл - 80:82. Сейчас счет в серии - 2:1 в пользу сербов. Следующая встреча состоится четвертого мая в Белграде.

Отметим, что второй матч команд не был завершен из-за массовой драки баскетболистов.

Ранее сообщалось, что Анчелотти поддержал звезду НБА, который был недоволен вопросом о провальном сезоне.