"Это было фантастически": Анчелотти поддержал звезду НБА, который был недоволен вопросом о провальном сезоне

Итальянскому тренеру понравилось, как Яннис заставил всех задуматься о том, что именно значит провал в спорте.

После того, как Милуоки сенсационно вылетел уже в первом раунде плей-офф НБА, проиграв серию с Майами со счетом 1-4, звезда Бакс Яннис Адетокумбо посетил пресс-конференцию, которая в один момент могла стать по-настоящему горячей.

Один из журналистов спросил Янниса, не считает ли он прошедший сезон провалом, учитывая то, что его команда считалась одним из главных контендеров на чемпионскую "гайку". И этот вопрос сильно расстроил Грик Фрика.

"Слушай, ты мне задавал этот же вопрос год назад. Ты получаешь повышение на работе каждый год? Нет, правильно? Значит каждый год твоей работы - это провал: да или нет? Нет. Ты работаешь каждый год ради чего-то, какой-то цели, правильно? Получить повышение, иметь возможность заботиться о семье, купить дом. Это не провал, это шаги к успеху".

"Всегда есть шаги к успеху. Майкл Джордан играл 15 лет и шесть раз становился чемпионом. То есть, остальные девять лет были провалом? Это то, о чем ты говоришь? Это неправильный вопрос. В спорте нет провала. Есть хорошие дни, есть плохие. Иногда ты можешь быть успешным, иногда нет. Это то, что касается спорта - ты не всегда побеждаешь".

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Карло Анчелотти, один из самых успешных тренеров в истории футбола, был впечатлен словами Янниса. Итальянец во время пресс-конференции перед матчем против Реал Сосьедада отдал должное баскетболисту, который, по его мнению, верно истолковал понятие провала в спорте.

"То, что сказал Адетокумбо, было фантастическим. Я на 100% думаю так же, как и он", - цитирует тренера ESPN.

"В спорте нельзя говорить о неудачах, то же самое касается жизни. Неудача — это когда ты не пытаешься сделать что-то так хорошо, как можешь. Когда ты пытаешься сделать все возможное, у тебя чистая совесть, и это никогда не бывает провалом, не только в спорте, но и в жизни".

"В спорте проигрываешь гораздо чаще, чем выигрываешь. У меня есть большой шкаф с множеством трофеев, но если бы мне пришлось добавить туда все те, что я потерял, это был бы не шкаф, а дом".

Матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид состоится во вторник, 2 мая. Стартовый свисток поединка запланирован на 23:00 по киевскому врвмени.