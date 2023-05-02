iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Это было фантастически": Анчелотти поддержал звезду НБА, который был недоволен вопросом о провальном сезоне

Итальянскому тренеру понравилось, как Яннис заставил всех задуматься о том, что именно значит провал в спорте.
Сегодня, 19:34
Яннис Адетокумбо и Карло Анчелотти / Getty Images
Яннис Адетокумбо и Карло Анчелотти / Getty Images

После того, как Милуоки сенсационно вылетел уже в первом раунде плей-офф НБА, проиграв серию с Майами со счетом 1-4, звезда Бакс Яннис Адетокумбо посетил пресс-конференцию, которая в один момент могла стать по-настоящему горячей.

Один из журналистов спросил Янниса, не считает ли он прошедший сезон провалом, учитывая то, что его команда считалась одним из главных контендеров на чемпионскую "гайку". И этот вопрос сильно расстроил Грик Фрика.

"Слушай, ты мне задавал этот же вопрос год назад. Ты получаешь повышение на работе каждый год? Нет, правильно? Значит каждый год твоей работы - это провал: да или нет? Нет. Ты работаешь каждый год ради чего-то, какой-то цели, правильно? Получить повышение, иметь возможность заботиться о семье, купить дом. Это не провал, это шаги к успеху".

"Всегда есть шаги к успеху. Майкл Джордан играл 15 лет и шесть раз становился чемпионом. То есть, остальные девять лет были провалом? Это то, о чем ты говоришь? Это неправильный вопрос. В спорте нет провала. Есть хорошие дни, есть плохие. Иногда ты можешь быть успешным, иногда нет. Это то, что касается спорта - ты не всегда побеждаешь".

Читай также: Речь Карри, которая вдохновила игроков Уорриорз на победу над Сакраменто

Карло Анчелотти, один из самых успешных тренеров в истории футбола, был впечатлен словами Янниса. Итальянец во время пресс-конференции перед матчем против Реал Сосьедада отдал должное баскетболисту, который, по его мнению, верно истолковал понятие провала в спорте.

"То, что сказал Адетокумбо, было фантастическим. Я на 100% думаю так же, как и он", - цитирует тренера ESPN.

"В спорте нельзя говорить о неудачах, то же самое касается жизни. Неудача — это когда ты не пытаешься сделать что-то так хорошо, как можешь. Когда ты пытаешься сделать все возможное, у тебя чистая совесть, и это никогда не бывает провалом, не только в спорте, но и в жизни".

"В спорте проигрываешь гораздо чаще, чем выигрываешь. У меня есть большой шкаф с множеством трофеев, но если бы мне пришлось добавить туда все те, что я потерял, это был бы не шкаф, а дом".

Матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид состоится во вторник, 2 мая. Стартовый свисток поединка запланирован на 23:00 по киевскому врвмени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Милуоки Бакс Реал Мадрид Яннис Адетокумбо

Статьи по теме

Модрич отказался стать одноклубником Роналду Модрич отказался стать одноклубником Роналду
Модрич ради форсирования восстановления после травмы посетил известного врача Модрич ради форсирования восстановления после травмы посетил известного врача
Роналду намерен вернуться в мадридский Реал Роналду намерен вернуться в мадридский Реал
Анчелотти в очередной раз опроверг слухи о договоренности возглавить сборную Бразилии Анчелотти в очередной раз опроверг слухи о договоренности возглавить сборную Бразилии
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Жирона 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Севилья - Жирона 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс21:58
"20 мая! Уничтожение!": Хэйни пригрозил Ломаченко
НБА21:55
Конец сказки трэштокера: Мемфис не планирует продлевать контракт с Бруксом
Европа21:38
Фанаты Манчестер Юнайтед выступают против продажи клуба в руки Рэтклиффа
Европа21:18
Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Челси, Мудрик остался в запасе
Другие страны21:04
ФИФА требует больше денег за трансляцию женского ЧМ-2023
Бокс20:55
Уайлдера задержала полиция за незаконное хранение оружия
НБА20:33
Пол не смог доиграть матч против Денвера из-за травмы
Формула 120:12
Пилоты Формулы 1 назвали главную причину, по которой Гран-при Азербайджана получился скучным
Бокс20:08
"Тайсон не был жадным": Отец Фьюри обвинил Усика в нежелании драться с его сыном
Бокс19:41
"Не верьте ни единому слову": Отец Фьюри сделал заявление о потенциальном бое с Руисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK