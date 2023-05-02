Речь Карри, которая вдохновила игроков Уорриорз на победу над Сакраменто

В ночь на понедельник, 1 мая, Голден Стэйт на выезде обыграл Сакраменто (120:100) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции, завоевав право сыграть в полуфинале.

Этот успех был бы невозможен без феноменального выступления в исполнении Стефа Карри, который набрал рекордные 50 очков.

Как сообщает The Athletic, перед матчем Стеф произнес речь перед всей командой, что происходит достаточно редко, ведь он предпочитает говорить с игроками с глазу на глаз.

Согласно многочисленным источникам, Карри сказал команде, что верит в них, что у них достаточно сил для победы. Взамен он попросил их доверия. Он заверил их, что сможет добиться победы, если они все доверятся ему.

Он умолял их отложить в сторону все свои чувства и сосредоточиться на единой миссии (намек на Джордана Пула, Джонатана Кумингу и других, которые недовольны количеством игрового времени, роли в команде и т.д.).

Источник: Getty Images

Всем, кто хотел сохранить прежние эмоции, он сказал остаться дома. Всем, кто был готов к отпуску, он говорил не садиться на автобус до Сакраменто.

Но любого, кто садился в автобус, Карри воспринимал как знак одобрения, обязывающее согласие на участие в миссии. И если они это сделают, если они сядут в автобус, он пообещал, что все получится. С его игрой, его верой, их солидарностью они победят.

"У меня были мурашки по коже", — прокомментировал речь Стефа Эндрю Уиггинс. "Нет. Номер 30, он другой".

"Сейчас он без причины напоминает людям, что у него такое же преимущество, как и у любого другого великого игрока. Mamba Mentality, все это д*рьмо", - заявил Пул. "Вот что делает его таким особенным. Может быть, его подход немного отличается от других парней, но мы знаем, что он убийца. Все в мире знают, что он убийца".

В полуфинальной серии плей-офф Голден Стэйт сыграет против Лейкерс. Первый матч серии состоится в ночь на среду, 3 мая. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф.